Энергетики устраняют последствия ливней и ветра в Якутии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии из-за сильного ветра и ливневых дождей энергетики перешли на режим повышенной готовности. Непогода уже привела к локальным отключениям электричества в Якутске, а также в Чурапчинском, Таттинском, Мегино-Кангаласском и Амгинском улусах. На месте работают шесть аварийно-восстановительных бригад Центрального РЭС, специалисты отрабатывают более 40 заявок. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В первую очередь энергетики определяют причину отключения, после чего заявка передается профильным службам для восстановления. Приоритет - устранять повреждения, которые затрагивают наибольшее количество потребителей. При этом фиксируется много локальных и точечных отключений. Специалисты работают круглосуточно и будут вести восстановительные работы до полного возобновления электроснабжения.

Энергетики предупреждают: при грозе и шквалистом ветре возможны обрывы проводов и падения деревьев на линии. Обнаружив оборванный провод, нельзя приближаться к нему ближе чем на 8 метров (примерно 20 шагов). Если вы попали в зону «шагового напряжения», передвигаться следует «гусиным шагом»: пятка шагающей ноги приставляется к носку другой, не отрывая подошвы от земли.

О любых неисправностях и опасных инцидентах просят сообщать в оперативно-диспетчерскую службу. В Якутске можно звонить в Центральный РЭС по номеру 8 (4112) 21-55-68, также работает бесплатный многоканальный телефон контакт-центра «Якутскэнерго» 8-800-100-22-05. Дополнительные каналы связи - чат в приложении МАХ и интернет-приемная. Круглосуточно доступна и ЕДДС города Якутска: +7 (4112) 44-45-64. Если света нет только у вас, а у соседей он есть, следует обращаться в свою управляющую компанию или ТСЖ. При скачках напряжения энергетики советуют отключить все электроприборы, чтобы избежать их поломки.

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