В Алданском районе Якутии водитель съехал в кювет и погиб Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки в Якутии зарегистрировали четыре преступления, все расследования и проверки находятся на контроле прокуратуры. Среди наиболее резонансных происшествий - нападение, мошенничество на крупную сумму, смертельное ДТП и наезд на ребенка. Об этом сообщает «Комсомольская правда» - Якутия» со ссылкой на прокуратуру региона.

В Томпонском районе госпитализирован мужчина 1978 года рождения с ножевым ранением грудной клетки. Подозреваемая уже установлена, ведется следствие. В Якутске поступило заявление о мошенничестве: местному жителю не вернули более 2,2 миллиона рублей, которые он передал при покупке квартиры по схеме обмана.

В Алданском районе на 504-м километре федеральной трассы А-360 водитель 1977 года рождения на автомобиле «FAD» съехал в кювет. От полученных травм он скончался на месте происшествия. В поселке Витим Ленского района под колеса попал мальчик 2021 года рождения. Ребенок выбежал на проезжую часть и был госпитализирован с травмами. Кроме того, полицейские задержали 16 водителей в состоянии опьянения.

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