В Якутии тушат 70 лесных пожаров Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии сохраняется сложная обстановка с лесными пожарами, но силы МЧС, лесной охраны и добровольцы работают в усиленном режиме. Огонь не приближается к жилым домам: ситуация держится под контролем. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По последним данным, в 12 районах республики действуют 70 лесных пожаров на общей площади 353 тысячи гектаров, при этом активное горение фиксируется лишь на 530 гектарах. За сутки добавилось 8 новых очагов, а общая площадь увеличилась за счет расширения крупных пожаров и выявления новых точек. В тушении задействовано 379 человек и 53 единицы техники, работает космический мониторинг.

Особое внимание сейчас уделяется селу Эйик - там сосредоточено 117 человек и 17 единиц техники. Сделана минерализованная полоса, а естественными преградами служат озера. Угрозы поселку нет, задымления не зафиксировано. Рост площадей связан с обнаружением новых возгораний и продвижением крупных очагов.

Все силы готовы к реагированию, резерв составляет более 5,6 тысячи человек и почти 2 тысячи единиц техники. Специалисты оценивают обстановку как стабильно напряженную, но управляемую.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru