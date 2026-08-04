В Верхоянском районе Якутии вода ушла из 50 дворов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Верхоянском районе Якутии уровень воды в реке Яна у города Верхоянск остается повышенным из-за дождевого паводка. В городе до сих пор подтоплено более 70 приусадебных участков. Однако за последние сутки наметилась положительная динамика: в населенных пунктах Верхоянск и Боронук вода ушла с территории более 50 дворов, в том числе освободилось 47 жилых домов. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

На месте продолжают работать спасатели МЧС России и Службы спасения Якутии. Они откачивают воду, просушивают территории и доставляют гуманитарную помощь. Для этих целей в район вылетело воздушное судно Ми-8 МЧС.

Вместе с тем специалисты предупреждают: формирование максимумов паводка продолжается, сохраняется риск выхода воды на низменные участки и подтопления новых территорий. Жителей призывают сохранять бдительность, следить за сообщениями властей, а в случае объявления эвакуации брать документы, ценности, лекарства, одежду и запас продуктов и следовать в указанный эвакуационный пункт.

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