В Якутии директору назначили штраф за долги по зарплате на 1,2 млн рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Мирнинском районе Якутии директор строительного предприятия заплатит судебный штраф за то, что больше двух месяцев не выдавал зарплату своим работникам. Уголовное дело прекращено, но мужчине назначена мера уголовно-правового характера. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Следствие установило, что с января 2025 года по февраль 2026 года генеральный директор компании, занимающейся строительно-монтажными работами, не выплачивал сотрудникам зарплату и другие положенные выплаты, хотя имел для этого реальную возможность. В итоге перед работниками образовался долг на общую сумму более 1,2 миллиона рублей. Дело квалифицировали по части 2 статьи 145.1 УК РФ - невыплата зарплаты свыше двух месяцев из личной заинтересованности.

В ходе расследования мужчина полностью признал вину и добровольно возместил весь ущерб. Мировой судья с учетом этих обстоятельств прекратил уголовное дело и назначил директору судебный штраф. Теперь вопрос о долгах перед сотрудниками закрыт, однако ответственность за нарушение их прав руководитель понес.

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