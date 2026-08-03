В двух районах Якутии ожидаются сильные дожди Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие сутки, 4 августа, в Томпонском и Оймяконском районах Якутии ожидаются сильные дожди. По данным синоптиков, в отдельных районах республики также прогнозируются грозы и усиление ветра. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Небольшие осадки пройдут в центральных и западных районах, днем умеренные дожди ожидаются на юге и юго-востоке республики. На северо-востоке местами прогнозируются сильные осадки с грозами. В северных районах и на арктическом побережье возможен небольшой мокрый снег.

Ветер будет умеренным, однако на побережье и во время гроз его порывы могут достигать 15–20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +13 до +18 градусов, при прояснениях — до +5…+10, на севере — от -2 до +3 градусов. Днем воздух прогреется до +18…+23 градусов, на северо-западе ожидается +13…+18, в горных районах — до +10 градусов.

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