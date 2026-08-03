Айсен Николаев поручил ускорить помощь пострадавшим от паводка Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Якутии Айсен Николаев на планерном совещании с руководством правительства республики и администрации главы региона рассмотрел ключевые вопросы, связанные с паводковой ситуацией, подготовкой к отопительному сезону, обеспечением топливом и ходом кормозаготовительной кампании. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По словам руководителя республики, в Верхоянском районе вода практически полностью ушла из населенных пунктов. Айсен Николаев поручил в кратчайшие сроки завершить оценку причиненного ущерба, определить объем восстановительных работ и без задержек принять решения по оказанию необходимой помощи пострадавшим жителям.

Отдельное внимание было уделено заготовке кормов. Глава региона подчеркнул, что хозяйствам необходимо максимально использовать благоприятные погодные условия и все доступные сенокосные угодья. Муниципалитетам и профильным ведомствам поручено своевременно определить дополнительные меры поддержки там, где собственных ресурсов недостаточно, чтобы обеспечить необходимый запас кормов к зимнему периоду.

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