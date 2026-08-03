В Якутске задержали вылет рейса в Бэйдайхэ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Якутская транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров рейса авиакомпании «Якутия», который должен был вылететь из Якутска в китайский город Бэйдайхэ. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По данным надзорного ведомства, отправление воздушного судна было задержано из-за выявленной технической неисправности.

Предварительно вылет перенесен на 21:00 3 августа по местному времени. В настоящее время авиакомпания устраняет неисправность, а транспортная прокуратура следит за тем, чтобы пассажирам были предоставлены все предусмотренные законодательством услуги и гарантии на период ожидания рейса.

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