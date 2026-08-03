В Якутии возбудили дело после выката самолета за ВПП Фото: Официальный канал Восточного межрегионального СУТ СК России

Следователи Якутского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело по факту авиационного происшествия в аэропорту Мирного. Расследование ведется по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем причинение крупного ущерба. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По данным следствия, 30 июня 2026 года самолет, выполнявший рейс Новосибирск — Мирный, после приземления выкатился за пределы искусственной взлетно-посадочной полосы. На борту находились 173 пассажира и шесть членов экипажа. В результате происшествия никто не пострадал, однако воздушное судно получило серьезные повреждения. Предварительно ущерб собственнику самолета превысил 30 миллионов рублей. Следователи проводят комплекс процессуальных действий для установления всех обстоятельств инцидента.

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