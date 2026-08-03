В красноярском аэропорту за месяц уничтожили 35 кг нелегальной молочки и мяса Фото: Ольга ЮШКОВА.

Специалисты Россельхознадзора в июле проверили 259 международных авиарейсов, прибывающих в Красноярск. В багаже и ручной клади пассажиров, прилетевших из Таджикистана и Узбекистана, было обнаружено 35 килограммов молочных и мясных продуктов, а также меда, которые ввозились с нарушением ветеринарных требований, сообщает Newslab.

Вся продукция была изъята и уничтожена в специальной печи на территории аэропорта. За выявленные нарушения к административной ответственности привлекли 36 пассажиров. Кроме того, за этот же период специалисты оформили вывоз за границу 17 домашних животных - девять собак и восемь кошек отправились в другие страны вместе со своими хозяевами.