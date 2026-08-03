В Якутске будут судить мужчину за угрозы полицейскому Фото: Ольга ЮШКОВА.

Следственный отдел по Якутску завершил расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Мужчину обвиняют в незаконном проникновении в жилище против воли хозяйки и угрозе применения насилия в отношении сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей.

По версии следствия, 18 июня 2026 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в квартиру дома на улице Дзержинского. После сообщения в полицию на место прибыли участковые уполномоченные. При задержании мужчина попытался избежать ответственности и замахнулся кулаком в сторону одного из полицейских, намереваясь нанести удар. Его действия были пресечены, после чего нарушителя задержали с применением наручников. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

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