В Ленинске-Кузнецком собака погибла на балконе под палящим солнцем Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В социальных сетях города появилась шокирующая информация о гибели собаки, которую владельцы заперли на балконе многоэтажного дома по улице Пирогова, пишет VSE42.Ru.

По данным очевидцев, с раннего утра 2 августа жильцы слышали жалобный скулеж и лай животного, однако дверь балкона была закрыта, а связаться с хозяевами никто не смог. Собака была привязана и находилась под палящим солнцем без доступа к воде. Около 11 часов утра состояние животного резко ухудшилось: у него пошла пена изо рта и начались судороги, что привело к мучительной гибели.

Позже тело собаки было убрано с балкона, а на месте работали сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства случившегося и возможная степень ответственности хозяев в настоящий момент устанавливаются.