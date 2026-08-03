В Верхневилюйском районе полиция раскрыла кражу бензопилы за 25 тысяч рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В дежурную часть полиции Верхневилюйского района поступило заявление от местного жителя о краже бензопилы с территории его частного дома. Ущерб составил 25 тысяч рублей. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого - им оказался 42-летний ранее судимый местный житель. Выяснилось, что злоумышленник проходил мимо двора потерпевшего и увидел бензопилу, лежащую у гаража. У него возник преступный умысел, и он совершил хищение, а впоследствии одолжил инструмент своему знакомому. Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража), максимальное наказание по которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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