В Алдане горело бесхозное строение. Фото: МЧС Якутии

3 августа в 11:06 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в бесхозном здании на улице Советской в городе Алдан. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

К месту происшествия оперативно прибыли подразделения 1 пожарно-спасательного отряда МЧС России. Огонь полностью охватил строение площадью 60 квадратных метров, однако благодаря действиям пожарных удалось отстоять соседнее здание - оно не пострадало.

В тушении участвовали 6 человек и 2 единицы техники, пострадавших нет. Причина возгорания, виновные лица и точный размер ущерба устанавливаются.

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