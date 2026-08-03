В Сунтарском улусе оценили последствия паводка Фото: Официальный канал Службы спасения Республики Саха (Якутия)

В селе Сунтар спасатели приняли участие в работе комиссии по оценке последствий дождевого паводка. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Вместе с представителями районной и сельской администраций они обследовали участок обрушения береговой линии реки Вилюй, а также поврежденные участки муниципальной автомобильной дороги. По итогам осмотра рассматривается вопрос о проведении берегоукрепительных работ и восстановлении дорожного полотна.

Помимо обследования, сотрудники Службы спасения провели профилактический рейд по безопасности на воде. В ходе патрулирования с жителями напомнили о правилах поведения у водоемов после паводка, предупредили об опасности купания в необорудованных местах и раздали памятки с рекомендациями по действиям при угрозе подтопления и номерами экстренных служб.

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