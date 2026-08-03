В Якутске родственник обокрал общий гараж на 240 тысяч рублей. Фото: МВД Якутии

В полицию Якутска обратился местный житель с заявлением о краже имущества из гаража. Ущерб составил более 240 тысяч рублей. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого - им оказался 45-летний уроженец Ленского района, который приходится родственником заявителю. Мужчина имел свободный доступ в общий гараж, которым пользовался вместе с родственниками, откуда похитил детскую коляску, медицинский компрессор и строительный пылесос. Все похищенное он сбыл, а вырученные деньги потратил на алкоголь и продукты.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража), максимальное наказание по которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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