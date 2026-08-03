В Верхоянском районе сохраняется напряженная паводковая обстановка. Фото: МЧС Якутии

В результате обильных дождей на реке Яна наблюдается повышение уровня воды, и в районе города Верхоянск сохраняется сложная ситуация с дождевым паводком. Однако за минувшие сутки в населенных пунктах Верхоянск и Боронук от воды освободилось более 50 дворовых территорий, включая 47 жилых домов. При этом в городе Верхоянск остаются подтопленными более 70 приусадебных участков. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Для ликвидации последствий паводка и помощи пострадавшим жителям на территории района задействованы силы и средства РСЧС, включая спасателей МЧС России и Службы спасения Якутии. Проводится доставка гуманитарных грузов, откачка воды и просушка территорий. Сегодня из Якутска запланирован вылет вертолета Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России для доставки гуманитарной помощи в пострадавшие населенные пункты.

Специалисты предупреждают, что формирование максимумов дождевых паводков продолжается, и сохраняется вероятность выхода воды на пойменные и низменные участки, возможно дальнейшее подтопление дворовых территорий. ГУ МЧС по Якутии призывает жителей Верхоянского района быть внимательными, следить за уровнем воды и сообщениями местных властей. При получении сигнала об эвакуации необходимо взять документы, ценности, лекарства, теплую одежду и запас продуктов на несколько дней, после чего следовать на объявленный эвакуационный пункт. Единый номер вызова экстренных служб - 112.

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