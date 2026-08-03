В Якутске мужчина предстанет перед судом за проникновение в чужую квартиру. Фото: Следком Якутии

Следственный отдел по городу Якутску завершил расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении неприкосновенности жилища и угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Инцидент произошел 18 июня 2026 года, когда мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вопреки воле проживающей женщины, незаконно проник в квартиру в доме на улице Дзержинского. Женщина незамедлительно сообщила о происшествии в полицию, и на место прибыли участковые уполномоченные. Однако, чтобы избежать задержания, обвиняемый резко замахнулся кулаком и попытался нанести удар одному из сотрудников полиции. Противоправные действия были пресечены с применением наручников.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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