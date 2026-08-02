В Усть-Майском районе ищут 76-летнего мужчину, пропавшего в тайге. Фото: Следком Якутии

Заречный межрайонный следственный отдел СУ СК России по Якутии проводит процессуальную проверку по факту безвестного исчезновения мужчины 1950 года рождения. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Установлено, что в июне 2026 года он выехал для временного проживания на удаленный участок местности, расположенный на берегу реки Юдома примерно в 300 километрах от поселка Усть-Мая. Пожилой мужчина планировал находиться там до осени, однако до настоящего времени его местонахождение остается неизвестным.

Сейчас ведутся поисково-розыскные мероприятия, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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