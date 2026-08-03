В Якутии на стройках выявили мигрантов без патентов. Фото: Официальный канал МВД по Республике Саха (Якутия).

Сотрудники подразделений по вопросам миграции МВД по Якутии провели рейды в Якутске, Алданском, Ленском, Олекминском и Мирнинском районах. Полицейские проверили 396 иностранных граждан и выявили 24 нарушения миграционного законодательства. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

На строительных объектах обнаружили шестерых выходцев из стран Средней Азии, которые работали без патента или разрешения на трудовую деятельность. Еще девять человек привлечены к ответственности за нарушения правил въезда, пребывания и миграционного учета. Двое иностранцев не прошли обязательное медицинское освидетельствование, за что получили штрафы по 25 тысяч рублей, а трое нарушили сроки обращения за патентом.

Кроме того, в Алданском районе зафиксированы четыре факта незаконного привлечения иностранцев к работе. В Мирнинском районе одной из нарушительниц назначен штраф с административным выдворением за пределы России.

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