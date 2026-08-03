Якутяне за выходные отдали мошенникам миллионы рублей Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие выходные в полицию обратились четверо жителей Якутии, пострадавших от дистанционных мошенников. Общий ущерб составил более 8,8 млн рублей. Самую крупную сумму потеряла 19-летняя студентка, которая под воздействием лжесотрудника ФСБ передала неизвестному курьеру 5 млн рублей собственных сбережений. Полицейские оперативно установили молодого человека, забравшего деньги. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Еще одна студентка перевела мошенникам более 315 тыс. рублей, оформленных в кредит, поверив звонку якобы от специалиста Росфинмониторинга. 43-летняя педагог лишилась свыше 622 тыс. рублей, пытаясь заработать на «инвестициях» по совету лжеброкера.

Кроме того, 54-летний электромонтажник за семь дней перевел аферистам более 2,88 млн рублей. Злоумышленники представлялись сотрудниками МФЦ, Росфинмониторинга и ФСБ, убеждая мужчину выполнять их указания.

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