В Верхоянском районе снижается уровень воды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Верхоянском районе продолжается спад уровня воды на реке Яна, однако последствия паводка пока полностью не устранены. По данным оперативных служб, у Верхоянска за последние 12 часов вода опустилась на 35 сантиметров и достигла отметки 993 сантиметра, что ниже опасного уровня. Несмотря на это, в городе остаются подтопленными 154 дворовые территории и 25 жилых домов. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В селе Боронук уровень воды также снизился на 35 сантиметров. Здесь в зоне подтопления находятся 10 дворов и шесть социальных объектов. В поселке Батагай гидрологическая обстановка остается менее стабильной: за последние часы вода поднялась еще на 5 сантиметров. В результате подтоплены три дворовые территории. Специалисты продолжают следить за развитием паводковой ситуации и контролируют уровень воды на всех участках реки.

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