В Якутии ожидаются грозы и порывистый ветер 3 августа Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным оперативного прогноза, 3 августа на территории Якутии опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не ожидаются. Вместе с тем в ряде районов пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Ночью осадки прогнозируются на западе, юге республики и в районах Нижней Лены. Днем небольшие и местами умеренные дожди ожидаются в центральных, юго-западных, северных, северо-восточных и южных районах. Ветер будет порывистым до 9–14 м/с, а на севере, северо-востоке, арктическом побережье и при грозах усилится до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +15 до +20 градусов, при прояснениях — +10…+15, на северо-западе — до +5…+10. Днем в центральных и южных районах, а также на Колыме воздух прогреется до +25…+30 градусов, на западе ожидается +18…+23, на севере — +7…+12 градусов.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru