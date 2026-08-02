Народный фронт Якутии подвел итоги работы за июль. Фото: Народный фронт | Республика Саха (Якутия)

Региональное отделение Народного фронта Якутии подвело итоги работы за июль 2026 года. Одним из ключевых результатов стало решение вопроса с Намцырским трактом: дорогу поставили на баланс, а администрация Якутска подготовила соглашение с недропользователем о ее содержании и организации весового контроля. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В течение месяца активисты добились прокурорской проверки аварийного дома на улице Лонгинова, провели мониторинг ремонта школ в Якутске, Жатае и Нерюнгринском районе, а также проверили строительство коррекционной школы № 4 и Адаптивного образовательного комплекса. Кроме того, общественники обследовали несколько дорожных объектов, выявив нарушения при строительстве и эксплуатации, после чего направили обращения в прокуратуру.

Также Народный фронт продолжил добиваться устранения нарушений в водоохранной зоне озера Тёплое, где подрядчик не вывез грунт после предписания контролирующих органов.

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