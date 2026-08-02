Якутия Антидроновое одеяло спасло жизни двух бойцов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Участник специальной военной операции с позывным «Эвен» рассказал, как антидроновое одеяло помогло сохранить жизнь ему и его сослуживцу. Во время минометного обстрела напарник бойца получил тяжелое ранение головы, а сам «Эвен» избежал серьезных травм. Один из осколков попал в многослойную структуру защитного одеяла и не нанес тяжелых повреждений ногам. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Благодаря этому военнослужащий сохранил возможность передвигаться и смог вынести раненого товарища с поля боя. В Народном фронте Якутии отметили, что антидроновые одеяла и пончо изготавливают волонтеры движения «Вместе мы сила». Ранее их эффективность проверяли с помощью тепловизора.

Это уже не первый случай, когда такое снаряжение спасает жизни бойцов. Ранее сообщалось, что аналогичное антидроновое одеяло помогло военнослужащему с позывным «Юпитер» избежать тяжелых последствий во время выполнения боевой задачи.

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