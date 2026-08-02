В Якутске на субботнике расчистили территорию в Борисовке-1

Глава Якутска Дмитрий Садовников вместе с сотрудниками Окружной администрации принял участие в субботнике в микрорайоне Борисовка-1. Участники акции очистили территорию возле конечной автобусной остановки, убрав старые и сухие деревья, представлявшие опасность для жителей. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По словам Дмитрия Садовникова, расчистка территории является важной частью благоустройства города, однако работа не ограничится только вырубкой аварийных насаждений. Осенью, в период озеленения, городские власти планируют высадить в два–три раза больше молодых деревьев, чем было убрано.

Глава города отметил, что одной из приоритетных задач остается увеличение количества зеленых зон в Якутске. Он также подчеркнул, что намерен лично поддерживать инициативы по озеленению и призывать коллег активно участвовать в этой работе.

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