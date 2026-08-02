В Якутии оплатили более 1500 часов сурдоперевода. Фото: Официальный канал Социального фонда России по Республике Саха (Якутия)

С начала 2026 года Отделение Социального фонда России по Республике Саха (Якутия) оплатило более 1500 часов услуг сурдоперевода для жителей с нарушениями слуха. Бесплатный перевод русского жестового языка предоставляется как взрослым, так и детям, если эта мера поддержки предусмотрена индивидуальной программой реабилитации или абилитации (ИПРА). Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Каждому получателю положено до 84 часов сурдоперевода в год. Для оформления услуги необходимо подать заявление через портал «Госуслуги», МФЦ или клиентскую службу Социального фонда. После рассмотрения заявления специалисты в течение пяти рабочих дней поставят гражданина на учет и выдадут направление.

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