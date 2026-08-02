Минэкологии Якутии призвало не подкармливать медведей у дорог Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии обратилось к жителям республики с призывом не подкармливать медведей, которые все чаще появляются возле автомобильных дорог и населенных пунктов. Ведомство напоминает, что оставленные на обочинах продукты и пищевые отходы привлекают диких животных и создают угрозу для людей. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Специалисты рекомендуют не оставлять еду и мусор в местах отдыха, хранить отходы только в закрытых контейнерах и ни при каких обстоятельствах не кормить медведей. Особую опасность представляет приближение к медвежатам — самка может воспринять это как угрозу и атаковать без предупреждения.

Автомобилистам советуют соблюдать скоростной режим на трассах, где возможно появление животных, а также использовать разрешенные средства самообороны, заранее ознакомившись с инструкцией по их применению.

В случае появления медведя, представляющего угрозу для жизни и здоровья людей, необходимо незамедлительно сообщить об этом по единому номеру экстренных служб 112 или обратиться в территориальные подразделения государственного экологического надзора.

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