Десятки якутян не могут вернуться домой после отмены рейса S7 Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Жители Якутии продолжают испытывать трудности с возвращением домой после отмены рейса авиакомпании S7 по маршруту Бангкок — Иркутск. Самолет не вылетел 31 июля из-за выявленной неисправности колеса, в результате чего пассажиры пропустили стыковочные рейсы до Якутска. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По состоянию на 2 августа, по словам одного из пассажиров, около 30 жителей республики все еще находятся в Иркутске. Как сообщил подписчик Telegram-канала @crimyakutiaru, авиакомпания предлагает разные варианты дальнейшего маршрута. Часть пассажиров планируют отправить через Москву 5 августа, другим предлагают добираться домой через Владивосток, Олекминск и другие города.

Пассажиры ожидают решения вопроса и надеются как можно скорее вернуться в Якутию. Официальных комментариев авиакомпании о сроках доставки всех пассажиров к местам назначения пока не поступало.

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