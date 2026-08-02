Поехал на тракторе и перепутал дорогу: трое мужчин пропали в Якутии

Спасатели ищут троих пропавших мужчин в Якутии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В трех районах Якутии спасатели разыскивают пропавших мужчин. Все они исчезли в труднодоступной местности, где нет связи и нормальных дорог. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В Усть-Майском улусе еще 3 июня пенсионер 1950 года рождения выехал на участок Джабатма для временного проживания и отдыха. Местность находится на правом берегу реки Юдома, в 300 километрах вверх по течению от поселка Усть-Мая. Это тайга, где отсутствуют постоянные средства связи и транспортное сообщение. С тех пор мужчина не дает о себе знать, и 27 июля родные обратились в полицию.

В Кобяйском улусе днем 30 июля поступило сообщение о пропаже одного человека из группы. Трое мужчин 27 июля выехали на моторной лодке из села Сегян-Кюель вверх по реке Тумара, чтобы доставить провизию застрявшим автомобилям АО «Прогноз». Утром 29 июля они обнаружили отсутствие самого молодого участника похода 1999 года рождения. Самостоятельные поиски ничего не дали, и только к вечеру товарищи добрались до села, чтобы сообщить о случившемся.

В Нюрбинском улусе спасатели ищут мужчину 1978 года рождения. В ночь на 26 июля он ехал на тракторе из села Чкалов в село Акана, но перепутал дорогу и вернулся обратно в Чкалов. Поиски начались еще вечером 25 июля. Трактор нашли в местности Бөрө Бааhыната всего в полутора километрах от села Чкалов, однако самого водителя рядом не оказалось. На месте работают спасатели Нюрбинского поисково-спасательного отряда, сотрудники полиции и местные жители.

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