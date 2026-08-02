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НовостиПроисшествия2 августа 2026 5:12

В Томмоте мужчина утонул во время купания

Тело погибшего нашли в реке Алдан
Евгений ПРУДКОВ
В Томмоте мужчина утонул во время купания

В Томмоте мужчина утонул во время купания

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В республике зарегистрировали два преступления. Проведение процессуальных проверок и расследование уголовных дел по обоим фактам находятся на контроле прокуратуры. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В Якутске поступило заявление о краже из автомобиля. Неизвестные проникли в машину и похитили наушники, очки и банковские карты. Сейчас оперативники устанавливают обстоятельства случившегося. Также в столице региона выявили факт повторного управления транспортом в состоянии опьянения. Водитель ранее уже привлекался за подобное нарушение, теперь ему грозит уголовная ответственность.

В Алданском районе произошла трагедия на воде. На реке Алдан в районе речного причала города Томмот обнаружили тело 29-летнего мужчины. По предварительной информации, он утонул во время купания.

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