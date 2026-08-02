Движение частично ограничат на улице Чернышевского в Якутске 2 августа Фото: Андрей КАРА. Перейти в Фотобанк КП

2 августа в Якутске дорожные службы будут устранять неровности на проезжей части по улице Чернышевского. В связи с этим будет частично перекрыто движение на двух участках дороги. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По информации дорожно-транспортной службы Якутска, перекрывать улицу будут пополосно. Проезд для машин останется, но движение может быть затруднено на участках от площади Павших Борцов («Вечный огонь») до перекрестка с улицей Аржакова, а также от перекрестка с Кулаковского до перекрестка с Аржакова.

Водителей просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам и по возможности выбирать альтернативные пути проезда.

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