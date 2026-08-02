На улице Цветочной в Покровске загорелся жилой дом Фото: ГУ МЧС России по Якутии.

В Покровске Хангаласского района вечером 1 августа произошел пожар в частном доме. Сообщение о возгорании на улице Цветочной поступило в пожарно-спасательную службу в 19:55. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Сотрудники МЧС прибыли к месту вызова в считанные минуты. К тому моменту дом был охвачен открытым огнем. Пламя быстро распространялось по деревянным конструкциям, и пожарным пришлось действовать максимально оперативно, чтобы не дать огню перекинуться на соседние строения.

В результате пожара пострадала значительная часть дома - огнем повреждено 27 квадратных метров жилой площади. Информации о пострадавших среди людей не поступало. На тушение привлекались 3 человека личного состава и 1 единица техники. Сейчас специалисты устанавливают точную причину возгорания.

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