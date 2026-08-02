Балкон жилого дома загорелся на улице Дзержинского в Якутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске накануне вечером произошел пожар в жилом доме на улице Дзержинского. Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу 1 августа в 17:24. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Спасатели уже через четыре минуты были на месте вызова. Снаружи дома в первые мгновения не было заметно никаких признаков пожара. Очаг возгорания скрывался на балконе. Пламя успело повредить обшивку на площади два квадратных метра, но дальше огонь не пошел. Благодаря быстрой реакции пожарных, жилые помещения удалось спасти, никто из людей не пострадал.

На тушение привлекались 10 человек личного состава и две единицы техники. Сейчас специалисты устанавливают точную причину возгорания, а также выясняют, кто может быть виновным в случившемся. Предварительный ущерб от пожара также уточняется.

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