Театр оперы и балета Якутии откроется после капитального ремонта до конца сентября. Фото: телеграм-канал Афанасия Ноева

Министр культуры Якутии Афанасий Ноев проверил, как продвигается капитальный ремонт Государственного театра оперы и балета имени Д.К. Сивцева - Суорун Омоллона. Все работы проводятся в рамках нацпроекта «Семья». Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Полным ходом идет ремонт кровли и косметический ремонт четвертого этажа главного корпуса. В порядок приводят фойе первого и второго этажей - шлифуют и покрывают лаком напольное покрытие, реставрируют деревянные элементы. На сцене и в оркестровой яме кипит покраска. Снаружи обновляют фасад - реставрируют деревянные конструкции служебного входа, наносят защитное покрытие. Все работы выполняют поэтапно и очень бережно, сохраняя архитектурные и художественные особенности исторического здания.

Завершить ремонт планируется до конца сентября 2026 года. Афанасий Ноев подчеркнул, что обновленный театр станет еще более комфортным и современным как для артистов, так и для зрителей, но при этом сохранит свою уникальную атмосферу.

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