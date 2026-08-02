Глава Якутска поручил привести в порядок мост на Крупской и канализацию

Глава Якутска Дмитрий Садовников провел встречу с руководителями территориальных органов - управ округов и администраций пригородов. На совещании обсудили самые острые проблемы, которые сегодня волнуют жителей. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».
Каждому округу поставили конкретные задачи. Автодорожному поручили держать на контроле вопросы водоснабжения, состояние канализационных сетей по конкретным адресам и откачку воды с подтопляемых территорий, особенно возле аварийных домов. Гагаринский округ займется решением проблемы многоквартирных домов, оставшихся без обслуживания управляющих компаний. В Губинском округе рассмотрели необходимость строительства пешеходного моста по улице Хабарова для удобного доступа к социальным объектам. Октябрьскому округу предстоит устранить течи на бесхозных канализационных колодцах по улицам Каландаришвили, Петровского и Ойунского. Кроме того, глава поручил руководителям Автодорожного и Октябрьского округов взять на баланс два моста на Теплом озере, включая аварийный мост по улице Крупской, для их последующего ремонта.
Сайсарский округ продолжит контролировать ход газоснабжения микрорайона Борисовка-1, а также ремонт дорог и тротуаров. Центральному округу запланировали работы по организации отвода грунтовых вод и проведению ямочного ремонта для безопасности пешеходов и водителей.
По итогам встречи Садовников подчеркнул важность тесного взаимодействия между управами и призвал руководителей не перекладывать ответственность друг на друга, а работать сообща.
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