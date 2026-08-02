Глава Якутска поручил привести в порядок мост на Крупской и канализацию. Фото: администрация Якутска

Глава Якутска Дмитрий Садовников провел встречу с руководителями территориальных органов - управ округов и администраций пригородов. На совещании обсудили самые острые проблемы, которые сегодня волнуют жителей. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Каждому округу поставили конкретные задачи. Автодорожному поручили держать на контроле вопросы водоснабжения, состояние канализационных сетей по конкретным адресам и откачку воды с подтопляемых территорий, особенно возле аварийных домов. Гагаринский округ займется решением проблемы многоквартирных домов, оставшихся без обслуживания управляющих компаний. В Губинском округе рассмотрели необходимость строительства пешеходного моста по улице Хабарова для удобного доступа к социальным объектам. Октябрьскому округу предстоит устранить течи на бесхозных канализационных колодцах по улицам Каландаришвили, Петровского и Ойунского. Кроме того, глава поручил руководителям Автодорожного и Октябрьского округов взять на баланс два моста на Теплом озере, включая аварийный мост по улице Крупской, для их последующего ремонта.

Сайсарский округ продолжит контролировать ход газоснабжения микрорайона Борисовка-1, а также ремонт дорог и тротуаров. Центральному округу запланировали работы по организации отвода грунтовых вод и проведению ямочного ремонта для безопасности пешеходов и водителей.

По итогам встречи Садовников подчеркнул важность тесного взаимодействия между управами и призвал руководителей не перекладывать ответственность друг на друга, а работать сообща.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru