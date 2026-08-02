Дмитрий Садовников пообещал навести порядок на разбитой дороге в Мархе. Фото: телеграм-канал Дмитрия Садовникова

Глава Якутска Дмитрий Садовников съездил на улицу Экспериментальную в микрорайоне Марха, чтобы оценить состояние дороги, на которую давно жалуются местные жители. Увиденное его не порадовало, и он признал, что люди абсолютно правы в своем возмущении. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Дорожное полотно буквально рассыпается под колесами. Главная причина - самосвалы недропользователей, которые вывозят отсюда песок. Из-за глубоких ям движение дачных автобусов до Намцырского тракта зачастую становится попросту невозможным. О том, что испытывают пешеходы и водители легковых машин и говорить не стоит. Долгое время эта дорога была бесхозной, но сейчас ее официально передали на баланс муниципалитета. Дмитрий Садовников подчеркнул, что раз теперь это зона ответственности города, власти просто обязаны привести улицу в порядок.

Глава города обозначил первоочередные меры. Здесь необходимо установить знаки ограничения массы и организовать весовой контроль, чтобы карьерные самосвалы перестали разрушать дороги общего пользования. Кроме того, компании, получившие лицензии на добычу песка, должны участвовать в содержании дорог, которыми активно пользуются. В дальнейшем Окружная администрация намерена выступать против выдачи новых разрешений на добычу материалов вблизи жилых домов и дачных массивов. Садовников заявил, что городская среда и карьеры - вещи абсолютно несовместимые, и пообещал решать этот вопрос системно.

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