В Якутске четыре семьи остаются в общежитии на Новокарьерной после сдвига грунта. Фото: телеграм-канал Дмитрия Садовникова

В столице республики продолжается поиск решений для жителей общежития, расположенного по адресу Новокарьерная, 43/3. Согласно сведениям Росреестра, в этом здании насчитывается 30 жилых помещений, причем восемь из них закреплены за ДОСААФ, а остальные 22 находятся в частной собственности граждан. Юридический статус строения - нежилое, что не позволяло признать его аварийным стандартным способом. Тем не менее, городская комиссия по ЧС признала каждую комнату отдельно непригодной для проживания, что дало муниципалитету законное основание предоставлять людям жилье из маневренного фонда. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Дмитрий Садовников отметил, что определенная часть семей уже покинула здание. Некоторым постояльцам, владеющим иной недвижимостью, государственная поддержка не предусмотрена законодательством. Остальные же жильцы отклонили предложенные варианты, включая квартиры в новостройках.

Ситуация обострилась после сдвига грунта, произошедшего 19 июля. Проведенные специалистами обследования показали, что фактически в здании продолжают проживать только четыре семьи. Дмитрий Садовников подчеркнул, что, хотя дом не находится в муниципальной собственности, городские власти несут ответственность за безопасность горожан. В ближайшее время запланированы персональные встречи с оставшимися жильцами для выработки оптимального выхода из сложившейся ситуации. В качестве одного из возможных вариантов рассматривается включение данного участка в программу комплексного развития территорий.

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