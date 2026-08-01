В Якутске 2 августа обещают до +32 градусов и без осадков Фото: Оксана ШЕМЕТОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске в воскресенье, 2 августа, будет по-летнему жарко и сухо. По прогнозу местного Гидрометцентра, осадков не ожидается, ветер ночью слабый, днем юго-восточный 2-7 м/с. Температура ночью +16…+18°C, днем воздух прогреется до +30…+32°C. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По всей территории республики погода будет разной. На Арктическом побережье, юго-западе, западе, северо-западе и по нижней Лене ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер умеренный, но на побережье и северо-востоке порывы могут достигать 15-20 м/с, местами - до 24 м/с.

Температура ночью +15…+20°C, на северо-востоке прохладнее - +6…+11°C, в низинах и Колымо-Индигирских районах - всего +1…+6°C. Днем жара до +28…+33°C, а там, где пройдут дожди, - +22…+27°C. На побережье будет свежо: +12…+17°C, местами всего +2…+7°C.

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