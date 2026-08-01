В Якутии горят леса на десятках тысяч гектаров Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии по состоянию на утро 1 августа сохраняется напряженная лесопожарная обстановка. В зонах авиационного и наземного мониторинга работают несколько формирований. В активной фазе тушения – Кобяйский улус, где огонь охватил 364 гектара, на месте трудятся 72 сотрудника Авиалесоохраны и 13 специалистов Якутлесресурса. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

На удаленных территориях ситуация сложнее. В Оленекском районе выгорело 45 гектаров – там задействованы 65 парашютистов-десантников, 25 добровольцев, а также техника. А в Среднеколымском районе площадь пожара достигла 27 123 гектаров – тушат 24 сотрудника Авиалесоохраны, 2 специалиста и 31 доброволец. При этом локализовано уже 46 746 гектаров – на этом участке работают 11 парашютистов-десантников.

Лесопожарные службы продолжают борьбу с огнем. Ведется постоянный мониторинг, при необходимости подключают дополнительные силы. Жителей призывают соблюдать противопожарные правила и не разводить костры в лесу.

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