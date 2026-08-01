В Верхоянске уровень воды на Яне превысил опасную отметку в 1045 см Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии на реке Яна у города Верхоянск уровень воды 1 августа в 8:00 по местному времени достиг 1045 сантиметров – это на 25 сантиметров выше критической отметки опасного гидрологического явления (1020 см). В поселке Батагай уровень составил 935 сантиметров при отметке опасного явления 970 см. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По прогнозам гидрологов, в ближайшие сутки-двое у Верхоянска ожидается постепенный спад воды, однако уровень сохранится выше опасной отметки. У Батагая, наоборот, уровень продолжит расти – до 940-950 см, и есть вероятность достижения 960–970 см, что почти вплотную приблизится к опасной черте.

При формировании максимального уровня существует вероятность достижения отметки 960-970 см, что близко к опасному явлению.

Жителям прибрежных территорий рекомендуют быть внимательными, не приближаться к воде и следить за официальными сообщениями. В случае ухудшения обстановки будет организована эвакуация.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru