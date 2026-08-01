В Томпонском районе из-за селей и дождей затруднено движение на трассе «Колыма» Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Томпонском районе Якутии из-за продолжительных ливней осложнилась дорожная обстановка – на трассах «Колыма», «Яна» и «Алдан» затруднено, а на некоторых участках временно прекращено движение транспорта. Особенно серьезная ситуация сложилась на федеральной трассе «Колыма»: на 593-м и 594-м километрах сошли селевые потоки, размыв дорожное полотно. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Прокуратура взяла ситуацию под контроль и организовала надзорное сопровождение восстановительных работ. На месте развернуто дежурство дорожных служб, ведутся необходимые мероприятия по расчистке и ремонту. Водителям советуют по возможности воздержаться от поездок в этом направлении или выбирать объездные маршруты.

При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Работы продолжаются, о возобновлении движения сообщат дополнительно. Ситуация остается на постоянном контроле прокуратуры и экстренных служб.

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