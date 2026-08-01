В Якутске открыли пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших от паводка

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП
В Якутске по инициативе главы города Дмитрия Садовникова развернуты пункты сбора гуманитарной помощи для жителей Верхоянского улуса, которые пострадали от дождевого паводка. Подтоплены несколько населенных пунктов – Сайдыы, Суордах, Дулгалаах и другие. Садовников призвал горожан не оставаться в стороне: «Якутск - это большая семья, где чужого горя не бывает». Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».
Сейчас пострадавшим остро нужны: воздухосушители, тепловые пушки и грязевые насосы для откачки воды; стройматериалы – утеплитель, саморезы, антисептики; резиновые сапоги, теплая одежда, постельные принадлежности; продукты длительного хранения (крупы, консервы, масло, сахар, чай); средства гигиены и антисептики.
Пункты сбора работают во всех округах столицы.
Адреса:
-Центральный округ: ул. Ярославского, д. 17;
-Строительный округ: ул. Клары Цеткин, д. 2а;
-Автодорожный округ: проспект Михаила Николаева, 11 (тел.: 300-811);
-Гагаринский округ: ул. Можайского, 13/3г, к. 1;
-Губинский округ: ул. Богатырева, 11 (тел. 89679103838, пн-пт с 09:00 до 17:00ч.);
-Октябрьский округ: проспект Ленина, 46, каб. 4 (тел. 35-07-08, выходные: сб-вскр);
-Сайсарский округ: ул. Винокурова, 21 (пн-пт с 09.00 до 18.00ч., тел. 89659947514);
-Промышленный округ: ул. 50 лет Советской Армии, 33 (тел. 89644239944);
-Пригородный: ул. Совхозная, 27 (тел. 35-87-70);
-Кангалассы: ул. 26 Партсъезда, 5 (тел. 20-04-83);
-Табага: ул. Комсомольская 20/2 (тел. 89244627162);
-Марха: с. Маган, ул. Кирова, 1 (тел. 89245961103);
-Хатассы: ул. Совхозная, 35/1 (тел. 89841183072);
-Тулагино: ул. Первомайская, 4 (тел. 300-827).
Прием проводится ежедневно в будние дни. Жителей и предпринимателей призывают присоединиться к сбору.
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