В Якутске открыли пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших от паводка Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске по инициативе главы города Дмитрия Садовникова развернуты пункты сбора гуманитарной помощи для жителей Верхоянского улуса, которые пострадали от дождевого паводка. Подтоплены несколько населенных пунктов – Сайдыы, Суордах, Дулгалаах и другие. Садовников призвал горожан не оставаться в стороне: «Якутск - это большая семья, где чужого горя не бывает». Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Сейчас пострадавшим остро нужны: воздухосушители, тепловые пушки и грязевые насосы для откачки воды; стройматериалы – утеплитель, саморезы, антисептики; резиновые сапоги, теплая одежда, постельные принадлежности; продукты длительного хранения (крупы, консервы, масло, сахар, чай); средства гигиены и антисептики.

Пункты сбора работают во всех округах столицы.

Адреса:

-Центральный округ: ул. Ярославского, д. 17;

-Строительный округ: ул. Клары Цеткин, д. 2а;

-Автодорожный округ: проспект Михаила Николаева, 11 (тел.: 300-811);

-Гагаринский округ: ул. Можайского, 13/3г, к. 1;

-Губинский округ: ул. Богатырева, 11 (тел. 89679103838, пн-пт с 09:00 до 17:00ч.);

-Октябрьский округ: проспект Ленина, 46, каб. 4 (тел. 35-07-08, выходные: сб-вскр);

-Сайсарский округ: ул. Винокурова, 21 (пн-пт с 09.00 до 18.00ч., тел. 89659947514);

-Промышленный округ: ул. 50 лет Советской Армии, 33 (тел. 89644239944);

-Пригородный: ул. Совхозная, 27 (тел. 35-87-70);

-Кангалассы: ул. 26 Партсъезда, 5 (тел. 20-04-83);

-Табага: ул. Комсомольская 20/2 (тел. 89244627162);

-Марха: с. Маган, ул. Кирова, 1 (тел. 89245961103);

-Хатассы: ул. Совхозная, 35/1 (тел. 89841183072);

-Тулагино: ул. Первомайская, 4 (тел. 300-827).

Прием проводится ежедневно в будние дни. Жителей и предпринимателей призывают присоединиться к сбору.

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