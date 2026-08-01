Якутскую ТЭЦ остановят на ремонт с 3 по 14 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске с 3 по 14 августа Якутская ТЭЦ будет полностью остановлена для планового ремонта в рамках подготовки к отопительному сезону 2026-2027 годов. Специалисты проведут техническое обслуживание котлов и турбин, проверят и настроят узлы и агрегаты, чтобы обеспечить надежную работу станции зимой. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Жителям города волноваться не стоит – перерывов в горячем водоснабжении не будет. В летний период тепловая нагрузка на станцию минимальна, а горячую воду потребителям поставляет Якутская ГРЭС. На время остановки ТЭЦ ГРЭС полностью возьмет на себя все мощности и продолжит работать в штатном режиме.

На потребителях остановка ЯТЭЦ никак не скажется, перерывы в горячем водоснабжении полностью исключены. Ремонт завершится к 14 августа, после чего ТЭЦ вернется в строй.

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