В Якутию по железной дороге доставляют более 20 тысяч тонн топлива Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В направлении Якутии следует 1 334 железнодорожных вагона, загруженных 82 тысячами тонн нефтепродуктов. Основной объем этого груза ориентирован на нужды промышленных предприятий, однако для региональных топливных операторов в составе поставок едут 7 388 тонн бензина и 13 617 тонн дизельного топлива. Данные о движении составов привела заместитель министра по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Яна Наумова в ходе брифинга 31 июля. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Чиновница рассказала, что власти продолжают работать над нормализацией обстановки с поставками горючего. Федеральное правительство держит на контроле вопросы, связанные с северным завозом. По итогам заседания штаба, которое провел вице-премьер Александр Новак, были утверждены объемы отгрузки нефтепродуктов, рассчитанные до сентября текущего года.

Согласно достигнутым договоренностям, республика в рамках северного завоза дополнительно получит 105,5 тысячи тонн бензина, 71,9 тысячи тонн дизеля и 5,5 тысячи тонн авиационного керосина. Эти объемы уже распределены между компаниями, работающими на топливном рынке региона. Сейчас операторы совместно с нефтяными предприятиями заключают контракты и занимаются организацией логистики для доставки грузов.

При этом действующие ранее ограничения на отпуск горючего пока не сняты. Как пояснила Наумова, такие меры введены временно, чтобы обеспечить справедливое и равномерное распределение ресурсов среди всех жителей области.

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