Житель Якутска украл у знакомой смартфон и оформил на нее микрозаймы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске полицейские раскрыли кражу, которую совершил 22-летний уроженец Чурапчинского района, ранее неоднократно судимый. В гостях у знакомой он дождался, пока женщина ушла в ванную, и похитил ее дорогой смартфон. Телефон он сдал в ломбард за 65 тысяч рублей, но все деньги сразу проиграл в онлайн-ставках. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Когда деньги закончились, злоумышленник вернулся в ломбард и попросил дать ему телефон на пару минут, якобы чтобы проверить что-то. Вместо этого он через приложения оформил на имя потерпевшей семь микрозаймов на общую сумму около 210 тысяч рублей. Кроме того, с ее кредитной банковской карты он снял еще 96 тысяч рублей. Все эти деньги тоже ушли на ставки.

В отношении фигуранта завели уголовное дело по статье «Кража». Мужчине избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Расследование продолжается. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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