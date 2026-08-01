У жителей Якутии за сутки мошенники похитили более 8,8 миллиона рублей Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии за минувшие сутки зарегистрировано 11 преступлений – все процессуальные проверки и расследования держит на контроле прокуратура. Самая громкая история – мошенничество. В Якутске и Мирном аферисты похитили у людей более 8,8 миллиона рублей. Среди пострадавших – студентка колледжа, которой по классической схеме позвонил «сотрудник ФСБ» и выманил 5 миллионов рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда» - Якутия» со ссылкой на прокуратуру региона.

Также зафиксированы кражи денег в Якутске и Томпонском районе, пресечено наркопреступление в столице республики, возбуждено дело об уклонении от налогов. В одном из магазинов Якутска обнаружили незаконную продажу штык-ножей. Кроме того, полиция выявила факты повторного управления авто в состоянии опьянения.

На воде случилось происшествие в Ленском районе: у поселка Витим госпитализирована девушка 2008 года рождения, которая начала тонуть во время купания. Смертельных ДТП за сутки нет, но задержаны четыре нетрезвых водителя. Все обстоятельства выясняются, по каждому факту проводится проверка.

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