22-летний якутянин дважды обокрал одну и ту же женщину

22-летний житель Чурапчинского района дважды обокрал одну и ту же женщину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске полицейские задержали 22-летнего парня, который обокрал свою знакомую дважды, да еще и повесил на нее крупные долги. Молодой человек оказался ранее неоднократно судим. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Подозреваемый находился в гостях у знакомой и дождался момента, когда она вышла в ванную комнату. Времени хватило, чтобы стащить дорогой смартфон и спокойно уйти. Гаджет он тут же сдал в ломбард, выручив за него 65 тысяч рублей. Все эти деньги он сразу проиграл на ставках.

Когда наличные закончились, мужчина придумал продолжение. Он вернулся в ломбард и попросил работника дать ему телефон на пару минут якобы проверить какую-то информацию. Получив доступ к чужому устройству, он быстро оформил на имя потерпевшей семь микрозаймов. Общая сумма заемных средств составила около 210 тысяч рублей.

Через мобильное приложение он добрался до кредитной банковской карты заявительницы и снял с нее еще 96 тысяч рублей. Все похищенные деньги, как и в первый раз, ушли на ставки. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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