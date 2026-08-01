Приставы Якутии пополнили бюджет почти на 800 миллионов рублей за полгода Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Судебные приставы Якутии подвели финансовые итоги первого полугодия 2026 года. За шесть месяцев в бюджет удалось взыскать более 793 миллионов рублей. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В Управлении ФССП напоминают, что затягивать с добровольной оплатой долгов - себе дороже. При нарушении установленных сроков на должника накладывается исполнительский сбор, и общая сумма задолженности заметно увеличивается. Кроме того, к неплательщикам применяют целый комплекс мер принудительного исполнения, который может включать арест счетов, имущества и ограничение на выезд за границу.

Чтобы не доводить до принудительных взысканий и дополнительных расходов, приставы рекомендуют погашать задолженности вовремя. Проверить наличие долгов можно самостоятельно через электронный сервис «Банк данных исполнительных производств». Он размещен на официальном сайте Управления ФССП России по Республике Саха и позволяет за пару минут узнать, есть ли у вас неоплаченные штрафы, налоги или другие обязательства.

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