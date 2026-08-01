Кран рухнул на человека: прокуратура Якутска направила в суд дело о небезопасных услугах

В Якутске осудят мужчину, чей перегруженный кран сломался и придавил заказчика Фото: Прокуратура Якутии.

Прокуратура Якутска направила в суд уголовное дело против местного жителя, чьи частные грузовые услуги обернулись для клиента больничной койкой. Мужчину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Инцидент произошел 13 апреля 2025 года. Обвиняемый подрабатывал частным извозом на «Камазе», оборудованном крано-манипуляторной установкой. При погрузке груза он полностью проигнорировал и техническое состояние своей техники, и допустимый вес. Крановое оборудование было собрано из несертифицированных запчастей, к тому же мужчина серьезно превысил грузоподъемность. В итоге стрела крана не выдержала, сломалась и рухнула прямо на заказчика, который находился рядом. Пострадавший получил тяжкий вред здоровью.

Свою вину обвиняемый признал полностью. Он возместил потерпевшему причиненный ущерб, однако от уголовной ответственности это его не освобождает. Теперь его судьбу решит суд.

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